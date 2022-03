Qui Pechino, la voce russa su armi biologiche

Il tema delle presunte ricerche segrete sulle armi biologiche finanziate in Ucraina dagli Usa è finito sulla principale edizione del telegiornale della tv statale cinese Cctv, quella serale: in onda è andata la versione del ministero della difesa russo di accusa agli Stati Uniti, e nel servizio trasmesso di quasi tre minuti è stato rimarcato che Washington puntava a "condurre ricerche sui patogeni di uccelli, pipistrelli e rettili in Ucraina nel 2022". Lo scopo della ricerca "era di stabilire un meccanismo per la trasmissione segreta di patogeni virali mortali", mentre i documenti Usa mostrati hanno invece descritto il progetto come finalizzato a studiare i rischi per la salute pubblica derivanti dalle malattie degli animali selvatici, con una particolare attenzione alla fauna migratoria. La descrizione della vicenda data dalla Cctv è in linea con il sostegno alla Russia dato dalla Cina sulla convocazione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Pechino si oppone con forza allo sviluppo, al possesso e all'uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi Paese in qualsiasi circostanza, ha affermato Zhang Jun, il rappresentante permanente cinese, in una sessione informativa tenuta ieri sulla sicurezza biologica in Ucraina. Zhang ha ribadito il sostegno della Cina al "divieto completo e alla distruzione completa" di tutte le armi di distruzione di massa, comprese le armi biologiche e chimiche, esortando i Paesi che "non hanno ancora distrutto le loro scorte di armi chimiche a farlo il prima possibile". La Russia ha affermato che esiste una rete di laboratori biologici in Ucraina che lavora per conto del Pentagono e che fa parte del programma americano di armi biologiche. Washington ha respinto l'accusa come "ridicola", suggerendo che la Russia potrebbe gettare le basi per usare un'arma chimica o biologica. "La Cina ha preso atto con preoccupazione delle informazioni rilasciate dalla Russia", ha aggiunto Zhang, per il quale "le preoccupazioni sollevate dovrebbero essere affrontate adeguatamente". La Cina esorta le parti interessate a "fornire un chiarimento completo e ad accettare una verifica multilaterale", ha affermato. Intanto, zumi Nakamitsu, l'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per il disarmo, ha però affermato che le Nazioni Unite "non sono a conoscenza" di alcun programma di armi biologiche in Ucraina, che ha aderito al divieto internazionale in materia, così come Russia e Stati Uniti insieme ad altri 180 Paesi