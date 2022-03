Qui Londra, Gb proclama la fine dell'età delle illusioni

"La fine dell'età delle illusioni". Il governo conservatore britannico di Boris Johnson sintetizza così il suo messaggio da neo guerra fredda in risposta all'aggressione russa dell'Ucraina: una sfida che rappresenta la rottura definitiva dei paradigmi dell'era post sovietica e impone risposte "pari a quelle del dopo 11 settembre" nelle parole del discorso-manifesto affidato alla ministra degli Esteri, Liz Truss. Rimasta finora nell'ombra sul fronte della crisi ucraina, anche a causa di qualche gaffe di troppo, rispetto a Johnson o al titolare della Difesa, Ben Wallace (un pragmatico dal pugno di ferro che pare ora poter scavalcare tutti i rivali potenziali in casa Tory come ipotetico delfino futuro dell'attuale primo ministro), Truss ha ritrovato la scena ieri a Washington, dove ha incontrato il segretario di Stato, Anthony Blinken.

E dove oggi conclude la sua missione dinanzi all'Atlantic Council, noto think tank americano, con il discorso di cui si diceva. Un appello a quella parte di mondo decisa a opporsi a Vladimir Putin o a chiunque voglia seguirne i passi ispirato a tre obiettivi nodali: "fine della dipendenza strategica da tutti gli Stati ostili o autoritari" (in primis "dall'energia russa"); "rafforzamento della deterrenza" attraverso un incremento delle spese militari in tutti i Paesi Nato; "costruzione di alleanze più forti" con alleati vecchi e nuovi a livello "commerciale, d'investimenti e di sicurezza".

Impegni che si riflettono anche nell'ennesimo colloquio telefonico di ieri sera fra Johnson e il presidente ucraino sotto assedio, Volodymyr Zelensky. E che la stessa opposizione laburista, guidata dal leader neomoderato Keir Starmer, fa suoi organizzando una propria missione in Estonia, nella base militare di Tapa, assicurando "infrangibile" lealtà verso la Nato. Ma che non cancellano per il governo Tory la polemica parallela interna sulla lentezza nell'accoglienza dei profughi ucraini, tema che torna in Parlamento con l'annuncio della ministra dell'Interno, Priti Patel, di un nuovo schema destinato nelle intenzioni ad allargare le opportunità d'accesso nel Regno per chi scappa dalla "guerra in Putin": senza revoca, tuttavia, dell'obbligo di visto.