Qui Berlino, Scholz a Putin, 'tregua immediata'

Insieme al collega francese Emmanuel Macron, Olaf Schloz ha chiesto, in una telefonata a tre con Vladimir Putin, una "tregua immediata" in Ucraina. E i due leader europei hanno anche chiarito al capo del Cremlino che la soluzione della crisi dovrà scaturire fra le trattative tra i due paesi. Intanto, a sorpresa, Gerhard Schroeder vola a Mosca proprio per incontrare Putin e mediare per la fine della guerra.

La notizia, trapelata da "Politico", è stata appresa con un certo stupore in Germania, dove né l'esecutivo né i socialdemocratici sapevano di una missione dell'ex cancelliere, chiesta direttamente da Kiev. Schroeder è da giorni sotto forte pressione nel suo Paese: i socialdemocratici, che esprimono il cancelliere Scholz, gli hanno chiesto da tempo di prendere chiaramente le distanze da Putin e di lasciare ogni incarico in Russia. Ma il grande amico dello zar russo, che fra l'altro presiede il consiglio di vigilanza del colosso petrolifero Rosneft ed è candidato per entrare in quello di Gazprom, non l'ha ancora fatto. Intanto, proprio gli ucraini che si affidano a una figura ormai controversa nella Repubblica federale, sono di nuovo in pressing su Berlino: l'ambasciatore Andrij Melnyk ha chiesto un ponte aereo per l'Ucraina, ricordando l'operazione che fu fatta dagli alleati occidentali per salvare Berlino nel dopoguerra. "Abbiamo bisogno di un corridoio per gli approvvigionamenti in Ucraina, per portare alla gente medicinali e prodotti alimentari", ha affermato parlando al parlamento regionale di Berlino. "Abbiamo bisogno di un ponte aereo 2.0, ma stavolta via terra". "Vi preghiamo di non piantarci in asso. Noi combattiamo. Per noi, per la nostra vita, per i nostri bambini, ma anche per voi. Per la vostra libertà", ha chiosato. Kiev chiede alla Germania maggior sostegno nella difesa, più armi, aerei da combattimento, e sanzioni più radicali come l'embargo del petrolio e del gas da Mosca. Un'opzione, quest'ultima, che l'SPD non esclude comunque del tutto.