La storia di Masha, in fuga dalla guerra per salvare le figlie

"Sono ancora piccole e spero per loro che dimentichino tutto". E' il desiderio di Masha, una giovane mamma ucraina scappata da Nikolaev che ha trovato rifugio in un'arena per il Futsal a 20 chilometri da Chisinau, capitale della Moldavia.

Dal suo Paese è giunta ieri perché, come spiega, "non volevo abbandonare mio padre ma la situazione è diventata giorno dopo giorno più pericolosa e proprio lui mi ha detto di andare via". Con Masha, sul parquet nel nuovo palazzetto circondato da poster dei beniamini di casa del popolare sport, hanno trovato posto e ristoro in questi giorni decine di profughi, molti dei quali partiti poi per altre destinazioni.

"Mia sorella che vive in Germania - racconta - mi chiama tutti i giorni e vorrebbe che la raggiungessi ma io non voglio allontanarmi dal mio Paese. Resterò qui fino a quando la guerra finirà e tornerò a casa con le bambine". Loro nel frattempo sotto il suo sguardo materno giocano a scacchi su una delle tante brandine. Sorridono e sembrano serene. Forse, lo spera sicuramente Masha, stanno già dimenticando.