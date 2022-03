IL PUNTO ALLE 18 - Putin, con le sanzioni prezzi alle stelle

"L'assistenza alla popolazione del Donbass era un dovere della Russia, non avevamo altra scelta", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, affermando che "il supporto popolare mostra che la Russia sta facendo la cosa giusta". "Noi non ci isoleremo da nessuno. Siamo aperti a lavorare con tutti i nostri partner stranieri che vogliono farlo", ha aggiunto Putin, osservando che "la pressione delle sanzioni è sempre esistita, ma l'economia russa si adatterà alla nuova situazione e rafforzerà l'indipendenza e la sovranità" del Paese. La segretaria al Tesoro americana Janet Yellen non esclude altre sanzioni contro Mosca a fronte delle "atrocità" in Ucraina. Ma per il presidente russo, "le sanzioni alla Russia potrebbero provocare un ulteriore aumento dei prezzi alimentari a livello mondiale".

"Russia e Bielorussia - ha sottolineato il leader del Cremlino - sono tra i più grandi fornitori di fertilizzanti minerali nei mercati mondiali. Se continuano a creare problemi con i finanziamenti, le assicurazioni, la logistica, la consegna dei nostri prodotti, allora i prezzi, che sono già esorbitanti, cresceranno ancora". Per il presidente russo, "è necessario agire in modo deciso nei confronti delle compagnie straniere che stanno interrompendo le loro operazioni in Russia, ci sono soluzioni legali al riguardo". Mentre Goldman Sachs intende chiudere le sue attività in Russia, prima grande banca di Wall Street che decide di rispondere così all'invasione in Ucraina. Intanto, gli obbligazionisti di Russian Railways, il gestore ferroviario russo interamente controllato dal governo, non hanno ancora ricevuto il pagamento della cedola, attesa oggi, sui loro bond denominati in euro. Il pagamento di 23 milioni di euro, riporta Bloomberg, era dovuto domenica ma le festività in Russia hanno fatto slittare la data del settlement ad oggi. I bondholder non hanno però indicazioni sul fatto che i fondi siano in viaggio verso i loro conti. Le ferrovie russe potrebbero essere il primo gruppo a mancare un pagamento in valuta estera dopo il decreto con cui Putin ha imposto di rimborsare in rubli i creditori dei cosiddetti 'Paesi ostili'. In Ucraina è giallo sulla centrale nucleare di Chernobyl rimasta senza l'energia necessaria ad attivare i sistemi di raffreddamento dell'impianto di stoccaggio del materiale radioattivo: il ministero dell'Energia russo ha annunciato che gli esperti bielorussi hanno ripristinato la fornitura di elettricità. Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che gestisce le quattro centrali nucleari nel Paese, ha però definito "fake news" la notizia annunciata da Mosca. Della situazione ucraina si discute al Consiglio informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue di oggi e domani a Versailles: i leader dell'Unione dovrebbero inviare all'Ucraina, ma anche a Georgia e Moldavia, "un segnale politico sulla loro appartenenza alla famiglia europea", pur senza potersi lanciare in una procedura accelerata di adesione.

"È importante per noi rimanere uniti", ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ma "non è abbastanza, dobbiamo identificare insieme quali potrebbero essere i prossimi passi per avere un'influenza positiva e avere al più presto un cessate il fuoco". "Abbiamo chiesto tante volte, insieme, al presidente Putin di cessare le ostilità e in particolare i bombardamenti sui civili. Continueremo a farlo", ha affermato il premier Mario Draghi. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe presto parlare al Bundestag tedesco, così come ha già fatto martedì alla Camera dei Comuni del Regno Unito. Il collegamento video avverrà probabilmente giovedì prossimo. Zelensky dovrebbe parlare nei prossimi giorni anche ai deputati israeliani. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà invece già questo pomeriggio ad Antalya, in Turchia. Inizialmente era previsto l'arrivo del titolare della Farnesina nella giornata di domani per la partecipazione al forum della diplomazia, ma la missione è stata anticipata. In programma un colloquio bilaterale tra Di Maio e l'omologo turco Cavusoglu, che stamattina ha partecipato all'incontro tra i ministri degli Esteri russo Lavrov e ucraino Kuleb.