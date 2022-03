IL PUNTO alle 14 - Metà cittadini via da Kiev, allarme minori

Sul terreno, dove si continua a morire, con le sirene antiaereo tornate a suonare a Kiev e il municipio, che parla di metà popolazione fuggita, a invitare i cittadini a nascondersi nei rifugi. Nelle stanze della diplomazia, con il faccia a faccia ad Antalya tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Lavrov e Kuleba; il colloquio telefonico tra il presidente russo Putin, quello francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz e le schermaglie tra Cina e Stati Uniti. Nei palazzi della finanza con il Cremlino che studia la nazionalizzazione della aziende estere che lasciano la Russia, il Regno Unito che allarga le sue sanzioni nei confronti di altri 7 oligarchi e alti funzionari russi considerati vicini allo Zar e il colosso energetico Rosneft a ripagare un'obbligazione da 2 miliardi di dollari, più gli interessi maturati. Si gioca su più tavoli e si dipana su diverse direttrici - dalla cruda quotidianità ai minuetti diplomatici e finanziari - il conflitto che vede contrapporsi Russia e Ucraina su uno scacchiere che, dall'Est Europeo si allarga, nelle sue diverse propaggini, a livello planetario con il gigante americano e quello cinese a stendere la loro ombra. Sul campo a lanciare l'allarme, dopo quello che definisce "l'orrendo attacco all'ospedale di Mariupol, dove un bambino è morto" è l'associazione internazionale 'Save the Children' secondo cui la situazione dei 6,5 milioni di minori rimasti in Ucraina al limite" mentre sono "oltre un milione" i bambini fuggiti nei Paesi limitrofi".

I piccoli rimasti a Kiev e nelle altre città ucraine si trovano costretti a "mettersi al riparo in rifugi sotterranei, accompagnati costantemente dalla paura e rischiando ogni istante la propria vita. Con i bombardamenti che continuano a intensificarsi, cibo, acqua pulita e medicine nel paese scarseggiano e potrebbero essere presto inaccessibili per molti bambini e le loro famiglie". E mentre la vicepremier Iryna Vereschuk sottolinea come "un convoglio umanitario che cercava di raggiungere Mariupol sia stato costretto a fare marcia indietro a causa dei combattimenti in corso", il Cremlino intende chiarire le circostanze relative all'attacco sull'ospedale pediatrico di quella città chiedendo informazioni all'esercito russo: "non abbiamo un'informazione chiara su quello che è accaduto là - puntualizza il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov - l'esercito fornirà probabilmente alcune informazioni" più dettagliate su una vicenda che ha suscitato sgomento a livello mondiale. In attesa di chiarire i contorni di questa pagina, sul versante diplomatico - archiviato il faccia a faccia di Antalya tra Lavrov e Kuleba con più nebbie che schiarite - il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz mentre domani il presidente bielorusso Lukashenko sarà a Mosca per incontrare lo stesso Putin. Il tutto con i profili di Cina e America, sullo sfondo, a fronteggiarsi sul terreno delle sanzioni internazionali.

Quando gestiscono le relazioni con la Russia, "gli Stati Uniti non dovrebbero imporre le cosiddette sanzioni e la giurisdizione a lungo raggio su società e individui cinesi, e non dovrebbero danneggiare i diritti e gli interessi legittimi della Cina, altrimenti la Cina darà una risposta risoluta e decisa" scandisce il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian rispondendo così minacce di ritorsioni ventilate dal segretario al Commercio americano Gina Raimondo nel caso in cui Pechino violi le sanzioni a carico della Russia. Paese - nelle pieghe del conflitto - al centro anche delle schermaglie di carattere economico e finanziario con il governo al lavoro sulla possibilità di nazionalizzare la proprietà delle imprese straniere che stanno lasciando la Russia e la Gran Bretagna ad allargare le sue sanzioni nei confronti di altri sette oligarchi e alti funzionari russi. La misura, annunciata dal Foreign Office prevede il congelamento dei beni e il divieto di viaggi e riguarda il patron uscente del Chelsea Roman Abramovich, il magnate Oleg Deripaska, i numeri uno dei colossi energetici di Stato Gazprom e Rosneft, Aleksei Miller e Igor Secin, nonché i banchieri Andre Kostin e Dmitri Lebedev e Nikolai Tokarev, presidente del gigante pubblico delle pipeline Transneft.