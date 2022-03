Covid: Biden prolunga l'obbligo di mascherina sugli aerei

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - Il presidente Joe Biden estenderà l'obbligo di mascherina sugli aerei per un altro mese.

Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate. L'obbligo, sarebbe scaduto il 18 marzo. Nel frattempo, il Cdc studierà una serie di misure che entreranno in vigore una volta che sarà revocato definitivamente.

L'obbligo di mascherine sugli aerei è stato uno dei primi provvedimenti contro il Covid presi dall'amministrazione Biden e secondo gli addetti ai lavori è stata un'arma a doppio taglio per il settore. Da una parte ha contribuito a diminuire la paura di contagio e quindi ha portato ad un ritorno ai viaggi in aereo che nel 2020 erano diminuiti del 95%.

Dall'altra, sottolinea la Federal Aviation Administration, l'obbligo di mascherina ha aumentato i casi di violenza sui voli con quasi tre quarti delle 5.981 segnalazioni di passeggeri indisciplinati l'anno scorso legati al rifiuto ad indossarla.

