Usa bocciano offerta jet polacchi da mandare a Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAR - Gli Usa pensano che l'offerta della Polonia di consegnare all'esercito americano stanziato in Germania i suoi Mig-29 per poi girarli all'Ucraina non sia "attuabile". Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby.

La prospettiva di jet che partono da una base Usa e Nato in Germania "per volare nello spazio aereo conteso tra Russia e Ucraina solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza Nato", ha spiegato Kirby. "Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati Nato su questa questione e le difficoltà logistiche che pone, ma non crediamo che la proposta polacca sia sostenibile", ha aggiunto. (ANSA).