Ucraina: vicepresidente Usa Harris oggi in Polonia e Romania

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La vice presidente degli Usa, Kamala Harris, sarà in visita in Polonia e Romania a partire da oggi mentre gli Stati Uniti e gli alleati della Nato cercano di potenziare i combattenti ucraini evitando di essere coinvolti in una guerra più ampia con la Russia. Lo scrive Usa Today.

La visita della Harris giunge dopo che il governo polacco si è offerto di consegnare all'esercito americano stanziato in Germania i suoi Mig-29 per poi girarli all'Ucraina. A loro volta, gli Stati Uniti fornirebbero alla Polonia jet di fabbricazione statunitense con "capacità corrispondenti".

Tuttavia, scrive Usa Today, i funzionari polacchi non hanno condiviso la loro proposta con l'amministrazione Biden prima di renderla pubblica e il Pentagono si è affrettato a smentirla in quanto ritiene l'idea non "sostenibile".

Secondo il portavoce del Pentagono, John Kirby, la prospettiva di jet che partono da una base Usa e Nato in Germania "per volare nello spazio aereo conteso tra Russia e Ucraina solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza Nato". Il Pentagono ha comunque detto che gli Stati Uniti continueranno a discutere della questione con la Polonia.

