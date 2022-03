Ucraina: su Jet polacchi Gb rispetta decisioni Varsavia

(ANSA) - LONDRA, 09 MAR - Il Regno Unito resta disposto a rafforzare la sua presenza militare in Polonia, a tutela della difesa dell'alleato e dei confini orientali Nato più prossimi alla Russia, sullo sfondo dell'invasione dell'Ucraina; ma sull'ipotesi dell'invio di caccia Mig-29 polacchi alle forze ucraine intende "rispettare le scelte" che Varsavia farà. Lo ha ribadito Ben Wallace, ministro della Difesa del governo di Boris Johnson, intervenendo alla Camera dei Comuni. Wallace ha notato come la Polonia sia "sulla linea del fronte", quindi più esposta a eventuali rappresaglie russe. E "con il presidente (Vladimir) Putin - ha poi aggiunto - non si sa mai". (ANSA).