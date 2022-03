Ucraina: Gb invia altri missili anticarro e 265 mln in aiuti

(ANSA) - LONDRA, 09 MAR - La Gran Bretagna fornirà all'Ucraina per contrastare l'invasione russa nuove armi anticarro e 220 milioni di sterline (265 milioni di euro) in aiuti economici. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Ben Wallace, riferendo alla Camera dei Comuni. Wallace ha comunicato ai deputati che oltre alla consegna di 3615 missili anticarro del tipo Nlaw ne verranno inviati altri, insieme ai micidiali Javelin, già usati con successo nel contrastare l'avanzata delle brigate corrazzate di Mosca. Wallace ha sottolineato che il governo di Londra è comunque "vincolato dalla decisione di fornire sistemi difensivi" al fine di evitare una ulteriore escalation. Fra le ipotesi c'è anche l'invio di missili antiaerei. Secondo il ministro, le truppe di Vladimir Putin hanno avuto una certa difficoltà a a raggiungere gli obiettivi per ora, ma gli attacchi sono destinati a diventare "ancora più brutali e indiscriminati" nel prossimo futuro. (ANSA).