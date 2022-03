Premier Australia dichiarerà stato emergenza per alluvioni

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato che dichiarerà un'emergenza nazionale per le inondazioni in due stati. Lo scrive la Bbc ricordando che nel Nuovo Galles del sud e nel Queensland sono morte 20 persone e migliaia di case sono state inondate nelle ultime due settimane a causa delle piogge record.

Il premier ha aggiunto che sarà possibile accedere a pagamenti di soccorso aggiuntivi per le persone e le aziende colpite e che i soldati dell'Australian Defence Force potranno anche essere schierati in modo più ampio.

Oggi Morrison durante la sua visita a Lismore è stato contestato da alcuni attivisti per il clima e abitanti della cittadina colpita dalle inondazioni. In alcune comunità, i soccorsi sono stati affidati in gran parte al lavoro dei volontari piuttosto che a quello delle autorità e molte persone sono state costrette a vivere in alloggi temporanei o in auto.

Sebbene le acque si siano ritirate in alcune aree, ci sono ancora gravi allerte di inondazioni per alcuni luoghi a nord di Sydney. Per diventare ufficiale, l'emergenza nazionale deve essere approvata dalle leadership locali e dal governatore generale del paese. Secondo Morrison dovrebbe avvenire entro venerdì.

L'emergenza nazionale era stata istituita dopo gli incendi boschivi che avevano colpito l'Australia nel 2019-20. (ANSA).