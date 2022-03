L'evento della Triennale di Milano Planeta Ukrain

Il primo appuntamento di Planeta Ukrain – progetto che prevede una serie di incontri, riflessioni, dialoghi con artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali in preparazione del Padiglione dell’Ucraina alla 23ª Esposizione Internazionale – prevede un confronto introdotto dal Presidente di Triennale Milano Stefano Boeri e dai curatori del progetto con le coinvolte diverse personalità del mondo dell’arte e della cultura ucraine. Apre l’incontro il messaggio del Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e seguono gli interventi del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (in collegamento) e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. In collegamento dal MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ci saranno il Ministro della Cultura Dario Franceschini, la Presidente del MAXXI Giovanna Melandri e da Venezia il Presidente della Biennale Arte 2022 Roberto Cicutto.

LA DIRETTA

Tra gli ospiti ucraini coinvolti nel confronto ci sono numerosi ospiti, tra cui: Galyna Grygorenko, Responsabile dell’agenzia di stato per le arti e la cultura al Ministero della Cultura ucraino; Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna; Andrii Kurkov, scrittore; Olena Achkasova, scrittrice e artista; Antonii Baryshevskyi, pianista; Yevgenia Belorusets, artista; Anna Gadetska, musicologa, Program Director Open Opera Ukraine; Katia Kabalina, curatrice; Alevtina Kakhidze, artista; Sergey Kantsedal, curatore; alcuni musicisti della Kyiv Soloists National Chamber Ensemble; Mihail Minakov, filosofo; Katerina Pischikova, scienziata politica; Albert Saprykin, compositore fondatore Kyiv Contemporary Music Days; Valeriya Shebelnichenko, artista; Konstantin Sigov, storico; il team artistico del Padiglione Ucraina alla Biennale Arte 2022. Nel corso della serata interverranno inoltre in collegamento Claudio Cerasa, Direttore de “Il Foglio”, Luciano Fontana, Direttore de “il Corriere della Sera”, Maurizio Molinari, Direttore de “la Repubblica”, Alessandro Tommasi, CEO e Co-Funder di “Will”. In sala saranno presenti Jacopo Iacoboni, giornalista de “La Stampa”; Yuval Avital, artista; Sebastian Clark, editore della casa editrice iSolar.