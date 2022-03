Cisgiordania: morto palestinese ferito in scontri con esercito

TEL AVIV - Un palestinese ferito la scorsa settimana nel corso di violenti scontri con l'esercito israeliano è morto questa mattina in ospedale in Cisgiordania.

Lo riferiscono i media palestinesi che identificano il giovane in Ahmed Hikmat Seif (23 anni), di Burqa, a nord-ovest di Nablus. Seif era stato ferito lo scorso primo marzo da colpi d'arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano in una manifestazione a favore dei detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Burqa e i villaggi vicini nel nord della Cisgiordania negli ultimi tempi sono diventati luoghi di violenza e scontri anche a causa dei rinnovati tentativi dei coloni di ristabilire l'avamposto illegale di Homesh.