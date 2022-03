Ucraina, Papa: 'Prego per le madri in fuga con i bambini'

"Penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. Sono tanti!". Lo dice Papa Francesco in un tweet nel giorno dell'8 marzo dedicato alle donne. Il Pontefice continua i suoi messaggi per la pace in Ucraina, utilizzando oltre alle nove lingue ufficiali del suo account anche il russo e l'ucraino. "La Regina della Pace ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero", dice il Papa nel tweet che lo ritrae in preghiera davanti ad una icona mariana.