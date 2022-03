Telefonata Lavrov-Parolin: 'Negoziato sostituisca violenza armi'

Telefonata tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. "Le parti hanno espresso la speranza che il prossimo round di colloqui tra Mosca e Kiev si svolga presto e che si raggiunga un accordo sui temi chiave", con l'obiettivo di sistemare la situazione e cessare le ostilità, afferma il ministero degli Esteri russo. "Dopo che Parolin ha espresso preoccupazione sulla situazione in Ucraina, Lavrov lo ha informato sulle motivazioni russe sulle cause e gli obiettivi dell'operazione militare speciale condotta in Ucraina", prosegue il ministero. "Una enfasi speciale - aggiunge Mosca - è stata posta sulle questioni umanitarie legate al conflitto, comprese le misure per proteggere i civili, l'organizzazione e l'attuazione di corridoi umanitari, l'assistenza ai rifugiati".

Nella telefonata "il cardinale ha trasmesso la profonda preoccupazione di Papa Francesco per la guerra in corso in Ucraina" e "ha ribadito l'appello perché cessino gli attacchi armati, perché si assicurino dei corridoi umanitari per i civili e per i soccorritori, perché alla violenza delle armi si sostituisca il negoziato. In questo senso, infine, il Segretario di Stato ha riaffermato la disponibilità della Santa Sede a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace". Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.