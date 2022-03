Covid: in Romania dalla mezzanotte via tutte le restrizioni

(ANSAmed) - BUCAREST, 08 MAR - In Romania dalla prossima mezzanotte cessa lo stato di emergenza per la pandemia di covid, e vengono abolite praticamente tutte le restrizioni in vigore. A confermarlo, riferisce Mediafax, è stato il portavoce del governo, Dan Carbunaru. L'obbligo della mascherina protettiva viene abolito sia al chiuso che all'aperto, e l'entrata in Romania non dovrà essere più accompagnata nè dal green-pass, nè da alcun'altra documentazione richiesta, in particolare per i viaggi in aereo.

Il ministro della Sanità, tuttavia, raccomanda prudenza: "Invitiamo all'uso della mascherina negli spazi molto affollati - ha detto Alexandru Rafila, citato dai media - come ad esempio mercati, mezzi di trasporto pubblico, asili, scuole, università". (ANSAmed).