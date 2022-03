Blinken: 'L'Ue si liberi dalla dipendenza energetica russa'

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che è "imperativo" che i Paesi europei smettano di fare affidamento sull'energia russa.

Parlando in una conferenza stampa a Tallinn con la premier estone Kaja Kallas, Blinken ha sottolineato che "in questo momento c'è un'opportunità, non solo significativa ma imperativa, per molti paesi in Europa, di liberarsi dalla dipendenza dall'energia russa". La Russia, ha insistito, "usa l'energia come un'arma".