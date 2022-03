Zelensky,quanti morti servono per proteggere nostri cieli?

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Quanti morti vi servono per mettere in sicurezza i nostri cieli?". Lo chiede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

"Stiamo aspettando questa decisione, o (decidete) con le forze che avete o fornendoci aerei e sistemi anti-aerei che ci diano la forza di farlo", ha ribadito Zelensky. "Durante la notte la Russia ha colpito Mykolayv, le aree residenziali, usando razzi e artiglieria. Hanno colpito Kharkiv, e i quartieri vicini e hanno colpito anche altre città", ha detto ancora Zelensky, sottolineando che "questo non ha senso da un punto di vista militare, è semplicemente terrore". (ANSA).