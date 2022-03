Ue, al vaglio alternative per import zero gas da Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAR - La Commissione europea sta "valutando" una strategia per essere completamente indipendente dal gas russo cercando fornitori alternativi. Lo ha detto il vicepresidente Ue, Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. "E' chiaro che non sostituiremo" il gas russo "del tutto con le rinnovabili tra un anno o due, perciò se vogliamo procedere rapidamente allo 'zero import' dalla Russia, dobbiamo importare il gas da un'altra parte", ha sottolineato Dombrovskis, riferendo che da parte della principale società norvegese di gas c'è "una disponibilità al 100% per colmare le carenze". (ANSA).