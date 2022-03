Ucraina: Orologio Apocalisse a 100 secondi da mezzanotte

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAR - L'Orologio dell'Apocalisse resta a cento secondi dalla mezzanotte: lo rende noto il Bollettino degli Scienziati Atomici che annualmente tiene il polso dei pericoli di un olocausto nucleare.

L'organizzazione, che è tornata a riunirsi negli ultimi giorni, aveva fissato il rischio a cento secondi da Armageddon già in gennaio, in occasione dell'annuale aggiornamento della valutazione del pericolo. "Che le lancette non si siano spostate non significa che la situazione si è stabilizzata", ha spiegato un portavoce: "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la conquista della centrale atomica di Zaporizhzhia fanno sì che l'umanità sia arrivata al punto più vicino di sempre alla autodistruzione nucleare".

Il Bollettino degli Scienziati Atomici fu fondato dopo Hiroshima e Nagasaki da Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Eugene Rabinowitch e altri scienziati dell'Università di Chicago che avevano contribuito alla realizzazione della prima bomba atomica nel Progetto Manhattan.

E' da 75 anni che il Doomsday Clock offre le sue valutazioni.

