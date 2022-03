Qui Pechino, 'con la Russia amicizia solida'

Qualche aggiustamento sulla crisi Ucraina, tanta cautela e il messaggio chiaro: con la Russia c'è un'amicizia che è "solida come una roccia". Anzi, nella visione del ministro degli Esteri Wang Yi, Pechino e Mosca contribuiscono a portare "pace e stabilità nel mondo", "manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato globale di coordinamento per una nuova era".Wang, nella conferenza stampa annuale a margine dei lavori parlamentari, ha assicurato che la Cina è disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla "mediazione internazionale" sulla guerra tra Ucraina e Russia. Ed è pronta a continuare a svolgere "un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina" perché, tra l'altro, "bisogna prevenire una crisi umanitaria su larga scala".

Per la prima volta, sia pure con tutta la cautela del caso, la parte cinese ha menzionato il termine 'mediazione', subito inquadrato e sfumato nel "quando necessario", ma Wang ha mandato un primo segnale su una situazione "molto complessa" di fronte a un'evoluzione dei fatti sempre più drammatica e a una pressione internazionale su Pechino sempre più forte perché eserciti la moral suasion sul Cremlino. E ha citato un noto proverbio, cinese naturalmente: "un metro di ghiaccio non si forma in un solo giorno", a chiarire che una soluzione a una questione molto complicata richiede piccoli progressi, uno dopo l'altro fino alla svolta positiva finale.

Perché Pechino possa veramente avere un ruolo di mediazione, hanno riferito all'ANSA fonti diplomatiche, sono necessarie almeno due condizioni: una soluzione complessiva che sia in linea con gli interessi cinesi e la certezza che l'intervento di mediazione stesso vada a buon fine. Sulla guerra tra Ucraina e Russia, il ministro ha rivendicato per la Cina un giudizio "indipendente" maturando una posizione in modo "oggettivo". Ha presentato sei iniziative per evitare la crisi umanitaria, tra cui il rispetto dei principi di giustizia e neutralità, la protezione dei civili per scongiurare i disastri umanitari secondari e supporto all'Onu nel coordinamento degli aiuti. Altra novità: aiuti umanitari di emergenza all'Ucraina attraverso la Croce Rossa cinese, facendoli arrivare "il prima possibile".