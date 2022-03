Qui Londra: armi a Kiev sì, rifugiati finora no

Armi e aiuti all'Ucraina sì, accoglienza ai rifugiati in fuga dalla guerra meno. Il governo Tory britannico di Boris Johnson alza il tiro della pressione sui partner Nato - in linea con il ritrovato grande alleato americano - per una risposta più dura alla "ripugnante" invasione russa segnata da "un assalto brutale e illegale" ai centri abitati. Ma sul fronte delle porte aperte promesse alle masse di sfollati ucraini resta per ora in coda a molti altri Paesi europei: fra stolida burocrazia e visti rilasciati in questa prima fase col contagocce. Deciso a a vestire i panni di alfiere della linea della fermezza verso Mosca, J



ohnson ha ricevuto a Downing Street il premier canadese, Justin Trudeau, e quello olandese, Mark Rutte, prima di partecipare a vertice in video conferenza convocato dal presidente Usa, Joe Biden, assieme a Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Appuntamenti nell'ambito dei quali sono state messe sul tavolo nuove sanzioni contro il Cremlino e gli oligarchi russi, si è parlato di un incremento delle forniture militari "difensive" alle forze del presidente Volodymyr Zelensky, e sono stati annunciati ulteriori stanziamenti straordinari in favore di Kiev: innalzati in particolare dal Regno fino a 400 milioni di sterline pronta cassa. Ma non è mancato il distinguo di Rutte sulla necessità di una prospettiva non immediata e non totale di uno sganciamento dalla dipendenza energetica di gran parte dell'Europa continentale dal gas e dal petrolio russi: pena conseguenze negative "enormi" sulle forniture.



Intanto alla Camera dei Comuni, il governo Tory ha introdotto l'iter accelerato di una riforma legislativa attesa da tempo per rendere più facilmente perseguibili i miliardari russi considerati più o meno legati a Vladimir Putin, fino alla possibile confisca dei loro beni oltre Manica. Ma la ministra dell'Interno, Priti Patel, ha dovuto giustificarsi per i dati al momento risibili sugli ingressi garantiti sinora dall'isola agli sfollati in barba alle promesse di alleggerimenti normativi riservati sulla carta a chiunque in fuga dall'Ucraina abbia parenti nel Regno. Ingressi superiori alle appena 50 persone registrate fino a ieri dallo stesso dicastero, ha assicurato Patel; ma comunque ben lontani dalle decine di migliaia di arrivi già smaltiti ad esempio dalla Germania.