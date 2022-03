Qui Bruxelles, Ue valuterà domande adesione

La Commissione europea dovrà presentare al Consiglio un parere sulle domande di adesione presentate nei giorno scorsi da Ucraina, Georgia e Moldavia. Questa la richiesta formulata oggi all'esecutivo di Bruxelles dai rappresentanti permanenti dei 27 Paesi membri, il cosiddetto Coreper. Un passaggio formale che, in linea con le dichiarazioni dei vertici delle istituzioni Ue di questi ultimi tempi, esprime il sostegno dell'Unione alla prospettiva europea dei tre Paesi ma non indica l'apertura di una corsia preferenziale per il loro ingresso nell'Ue. Al massimo i 27 potrebbero arrivare a riconoscere a Ucraina, Moldavia e Georgia lo status di Paesi candidati all'adesione.

Sul fronte energetico, dopo l'incontro tra Draghi e von der Leyen l'attenzione si sposta ora su Strasburgo. La Commissione deve varare domani un documento in cui siano indicati i principali interventi con cui affrontare la crisi innescata dalla guerra in Ucraina. Bruxelles è intenzionata ad aprire all'ipotesi di fissare dei tetti massimi ai prezzi del gas per arrivare almeno a contenere l'impatto del loro aumento sul costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese. Sempre in quest'ottica la Commissione intende proporre si allentare ancora le maglie degli aiuti di Stato in favore delle aziende colpite dalla crisi dei prezzi e indicare azioni concrete, come l'aumento degli stoccaggi e la diversificazione delle fonti, per ridurre al massimo la dipendenza dalle importazioni dalla Russia.