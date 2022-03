Qui Berlino,:'L'energia russa è essenziale'

Olaf Scholz presiede il gabinetto di sicurezza a Berlino e prende personalmente posizione sul gas: le importazioni dalla Russia non vanno tagliate, spiega confermando la linea espressa nei giorni scorsi dai suoi ministri. E questo perché l'approvvigionamento russo è "di essenziale importanza" per l'Europa, che sta lavorando sotto forte pressione per procurarsi delle alternative. "Il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per la mobilità, per il rifornimento dell'elettricità e per l'industria al momento non può essere garantito diversamente", la spiegazione in una nota. Stando al ministero dell'Economia e del Clima, la Germania importa dalla Russia il 55% del suo gas, il 50% del suo carbone e il 35% del suo petrolio greggio. In queste drammatiche giornate l'attività diplomatica del cancelliere è molto intensa: oltre a una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, c'è in agenda nel pomeriggio una videocall con il presidente Usa Joe Biden, con il britannico Boris Johnson e il francese Emmanuel Macron.

La Germania intanto sta organizzando l'accoglienza dei rifugiati: per ora ne sono arrivati 50.294 (numeri della polizia federale) ma è chiaro che i flusso verso la Repubblica federale sarà molto più consistente. Il ministero dell'Interno non vuole sbilanciarsi fornendo delle stime - "non sappiamo quanti ucraini arriveranno in Germania e quanti vorranno proseguire in Paesi come Italia e Spagna, dove ci sono grandi comunità di connazionali", la spiegazione. A far fronte in prima linea all'emergenza è la città di Berlino - anche oggi sono in arrivo 10 mila rifugiati - dove in questi giorni è stato allestito un nuovo centro di accoglienza e ce n'è un terzo in preparazione: quello di Oranienburger Strasse, il primo aperto agli ucraini in fuga, non può garantire accoglienza a tutti. Intanto sono oltre 264.884 mila i posti letto offerti nelle abitazioni private. Un numero che continua a crescere e che si può monitorare on line, in una grande borsa dei letti digitale. "È chiaro però che chi libera la stanza dei propri figli per ospitare, non potrà farlo per troppe settimane", ha commentato la sindaca di Berlino Franziska Giffey, garantendo ogni sforzo per migliorare l'accoglienza nelle strutture pubbliche.