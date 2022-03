Eliseo2022: oggi prima uscita pubblica Macron come candidato

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso oggi a Poissy, nel dipartimento di Yvelines, non lontano da Parigi, per un prima uscita pubblica nelle vesti di candidato alle presidenziali del 10 e del 24 aprile.

Macron ha annunciato ufficialmente la sua candidatura ad un secondo mandato all'Eliseo il 3 marzo scorso con una 'Lettera ai francesi' pubblicata sui giornali regionali. Il segretario del partito di maggioranza La République En Marche, Stanislas Guerini, ha spiegato che la priorità viene data oggi alla risoluzione della guerra russa in Ucraina ma il presidente-candidato approfitterà di "tutti gli spazi disponibili" della sua agenda internazionale "per andare ad incontrare i francesi"; a un mese dal voto. Alla domanda, se , come annunciato in precedenza, Macron prevede un grande comizio a Marsiglia il prossimo fine settimana, Guerini ha risposto: "No, non l'abbiamo confermato". E ancora: "Non dico che ad un certo punto non ci saranno raduni elettorali ma ognuno può comprendere che un formato comizio 100% classico con i militanti è ovviamente una forma che non corrisponde esattamente al momento che stiamo vivendo", ha precisato in riferimento al ritorno della guerra in Europa.

Per il fedelissimo di Macron, "è soprattutto molto importante potersi confrontare e andare direttamente a parlare con i francesi, rispondere alle domande che si pongono".

Intervistato da Public-Sénat, Guerini ha precisato che "oggi ci sono molte adesioni a La République En Marche". "Siamo a 430.00' aderenti, con 3.000 aderenti al mese che si aggiungono". (ANSA).