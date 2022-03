Ucraina: Tik tok e Netflix sospendono il servizio in Russia

Alla luce della nuova legge russa sulle "notizie false", non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti nel nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge. Lo annuncia Tik Tok su twitter.

"TikTok è uno sbocco per la creatività e l'intrattenimento - prosegue l'azienda su twitter - che può fornire una fonte di sollievo e connessione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un'immensa tragedia e grande isolamento. Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti rimane la nostra massima priorità. Alla luce della nuova legge russa sulle "notizie false", non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti nel nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge . Il nostro servizio di messaggistica in-app non sarà interessato.

Continueremo a valutare l'evoluzione delle circostanze in Russia - conclude Tik Tok - per determinare quando potremmo riprendere completamente i nostri servizi con la sicurezza come priorità assoluta".

Anche Netflix ha sospeso il suo servizio in Russia in segno di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina. La società aveva già annunciato nei giorni scorsi anche la sospensione di tutti i futuri progetti e delle future acquisizioni, unendosi alla crescente lista di compagnie occidentali che hanno tagliato i legami col Paese.