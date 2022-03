Ucraina; Il messaggio disperato del sindaco di Mariupol: "Non abbiamo altra scelta che lasciare città"

"Non abbiamo altra scelta che lasciare la città". Lo ha sottolineato il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, in una breve dichiarazione rilasciata questa mattina dopo la'annuncio della tregua da parte di Mosca per consentire corridoi umanitari. Lo riferisce Sky News.

"Cari, cari residenti di Mariupol, da oggi comincia in città l'evacuazione dei civili. Questa non è una decisione facile, ma come ho sempre detto, Mariupol non è un insieme di strade e di case. Mariupol è i suoi abitanti. Siamo voi ed io", ha aggiunto il sindaco. "Il nostro principale compito è ed è sempre stato di proteggere le persone. Nelle condizioni che vedono la nostra città costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c'è altra soluzione che mettere in condizione i residenti, ovvero voi ed io, di lasciare Mariupol in sicurezza".