Von der Leyen, se Putin non si ferma pronte nuove sanzioni

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "Noi sappiamo che il conflitto è tutt'altro che finito e restiamo pronti a adottare ulteriori sanzioni se Putin non si fermerà e tornerà indietro dall'invasione. Siamo risoluti, determinati, uniti". Lo dice la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una dichiarazione congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Putin è via via più isolato nella comunità internazionale ma nonostante le proteste del mondo l'esercito di Putin va avanti", sottolinea von der Leyen rimarcando che "la cooperazione tra Usa e Ue è il cuore dell'efficace risposta" alla Russia. (ANSA).