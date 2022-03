Terrore nucleare, bombe sulla centrale più grande d'Europa

"Questa notte sarebbe potuta essere la fine della storia dell'Ucraina e dell'Europa". Dopo ore di bombardamenti e "terrore nucleare", come ha denunciato Volodymyr Zelensky, la centrale atomica di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, sulle rive del fiume Dnipro, è finita in mano russa e gli operai lavorano ora "sotto la minaccia delle armi". "Sapevano cosa stavano colpendo, hanno mirato direttamente il sito", ha accusato il leader di Kiev, che ha subito sentito Joe Biden e Boris Johnson, evocando uno scampato rischio di contaminazione sei volte peggiore di Chernobyl. A battaglia finita, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha assicurato che "nessun reattore è stato colpito e non c'è stato nessun rilascio di radiazioni nell'ambiente". Davanti all'Onu, il cui Consiglio di sicurezza è stato convocato d'urgenza, Mosca ha respinto le accuse. La Difesa russa ha denunciato un'azione di "sabotatori ucraini, con la partecipazione di mercenari stranieri". Ma questi scontri, dopo i timori dei giorni scorsi per i combattimenti nell'area di Chernobyl, suonano come un'altra sveglia sugli ulteriori drammatici rischi legati al conflitto, spingendo il mondo a sollecitare "misure concrete" per garantire la sicurezza delle centrali nucleari. "L'attacco è stato il massimo dell'irresponsabilità", ha tuonato in serata la Casa Bianca.