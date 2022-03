Qui Parigi, Putin rassicura solo su centrali

ladimir Putin non cede e - in quasi due ore di telefonata con Emmanuel Macron, la 4/a dall'invasione dell'Ucraina - ribadisce che Mosca "andrà fino in fondo" e che i suoi "obiettivi" saranno raggiunti. Con il negoziato - se l'Ucraina cede e accetta le sue condizioni - o con la guerra. Ma - sulla prima preoccupazione espressa dal presidente francese, la sicurezza nucleare - afferma che "non è sua intenzione attaccare" le centrali. E si dice "pronto a rispettare le norme dell'Aiea". Macron "molto preoccupato", Putin "molto determinato", lo schema si è ripetuto simile a quello dell'ultimo colloquio fra i due leader, giovedì scorso. Sui timori che gli scontri sul terreno coinvolgano gli impianti francesi, Putin ha dato il suo accordo "all'avvio di un dialogo con l'Aiea allo scopo che le centrali vengano messe in sicurezza". L'Eliseo ha precisato che è stata la Francia ad investire, di sua iniziativa, l'agenzia nucleare internazionale affinché avvii un procedimento che garantisca la sicurezza delle centrali, in pericolo nelle zone di combattimento. Dissidio fra i due presidenti anche sulle regole per il rispetto delle regole umanitarie a protezione della popolazione civile: Putin ha negato che i russi attacchino obiettivi civili e ha respinto le accuse sulle mancate o ritardate evacuazioni: "La responsabilità - ha detto il capo del Cremlino - ricade sugli ucraini che devono decidere se far uscire la popolazione dalle città accerchiate". Le "condizioni" che per Putin devono essere rispettate per avanzare nel dialogo, e quindi verso una tregua, sono sempre la cosiddetta "denazificazione" dell'Ucraina, la sua "neutralizzazione", il riconoscimento della Crimea come russa e l'indipendenza del Donbass.