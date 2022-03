Zelensky, la Russia dovrà risarcire tutti i danni

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - La Russia risarcirà l'Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video e ha sottolineato: "Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città". Lo riporta The Kyiv Independent. (ANSA).