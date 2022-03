Ucraina:Notre-Dame-de Paris suona campane per pace in Europa

(ANSA) - PARIGI, 03 MAR - Le campane di Notre-Dame-de Paris, la celebre cattedrale parigina parzialmente distrutta dall'incendio del 15 aprile 2019, suoneranno oggi a mezzogiorno per invocare la pace in Europa, a una settimana dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin.

"In comunione con altre cattedrali, la 'campana Emmanuel' suonerà questo giovedì 3 marzo a mezzogiorno per invocare la pace in Europa", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter di Notre-Dame-de-Paris, tra gli edifici simbolo della Francia e dell'Europa situato sull'Ile-de-la-Cité, l'isola sulla Senna nel cuore di Parigi. (ANSA).