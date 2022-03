Qui Parigi, Macron, 'accoglieremo rifugiati'

"Continueremo a lavorare insieme per garantire l'accoglienza dei profughi ucraini insieme, fedeli ai nostri valori": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, all'indomani dell'ufficializzazione della sua discesa in campo per le presidenziali, in una dichiarazione inviata al Vertice delle Regioni e delle città a Marsiglia, organizzato dal Comitato europeo delle regioni nell'ambito della presidenza francese dell'Ue. "L'ideale umanistico europeo trova oggi un nuovo slancio. Insieme mostriamo il volto migliore dell'Europa, un'Europa solidale, vicina, giusta, democratica. E' questa Europa per la quale oggi il popolo ucraino si sta battendo", ha continuato Macron. Intanto, il boicottaggio di Mosca - che ieri ha fatto registrare il sequestro di un maxi yacht di un oligarca russo nelle acque francesi - prosegue. Sono stati due "eccellenze" francesi come la Guida Michelin - "bibbia" della gastronomia mondiale con le sue celebri "stelle" - e un marchio top come Hermes a dichiarare sospese le loro attività in Russia.