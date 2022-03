Qui Berlino, Putin fermi guerra e consenta aiuti

In una telefonata, Olaf Scholz chiede a Vladimir Putin di interrompere immediatamente le azioni militari in Ucraina e consentire gli aiuti umanitari. Il cancelliere ha tenuto un colloquio di un'ora con il presidente russo, nel corso del quale i due leader hanno avuto uno scambio sulla situazione "dai rispettivi punti di vista", dice una nota dalla cancelleria. Scholz ha espresso "la sua forte preoccupazione per le immagini e le notizie terribili che arrivano dall'Ucraina", e Putin "lo ha informato sulla circostanza che il terzo round di colloqui fra Russia e Ucraina dovrebbe tenersi nel weekend". Il cancelliere ha ribadito inoltre in queste ore che la Nato non farà alcun intervento militare. Se il leader della Cdu, Friedrich Merz, ha sostenuto che in caso di attacchi mirati alle centrali nucleari in Ucraina l'Alleanza atlantica dovrebbe valutare un intervento, perché ci sarebbe una minaccia immediata anche per il resto d'Europa, dalla cancelleria è stata ribadita "l'inequivocabilità" della posizione della Nato. Alla luce degli ultimi accadimenti in Ucraina, il governo tedesco monitora anche i rischi di un'eventuale emergenza nucleare, e rassicura la popolazione, già a caccia di pillole di iodio, esaurite nelle farmacie e introvabili anche su Amazon: lo Stato ha un approvvigionamento di 189,5 milioni di pillole, da distribuire se ce ne dovesse essere bisogno; mentre gli integratori sul mercato non hanno un dosaggio adeguato ai rischi procurati dalle radiazioni. Intanto continuano ad arrivare migliaia di profughi, accolti alla stazione centrale di Berlino da centinaia di tedeschi, che mettono a disposizione le proprie case. Il ministero dell'Interno ha fatto sapere oggi che finora sono stati registrati 15 mila arrivi.