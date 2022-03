Qui Berlino, dai tedeschi 186mila posti letto

I treni speciali da Varsavia portano migliaia e migliaia di rifugiati ucraini e la Germania accoglie con enorme solidarietà chi scappa dalla guerra: alle 18.25 sono 186.620 mila i letti offerti nelle abitazioni private, dalle famiglie tedesche, per dare il tempo alle amministrazioni locali di mettere su centri di accoglienza adeguati. Un numero che aumenta continuamente, e che è accessibile in rete, dove ci si registra per mettersi a disposizione. A Berlino, nella sola giornata di ieri, sono arrivati 1.700 rifugiati: 700 sono rimasti nella capitale, dove esiste per ora un unico centro di prima accoglienza adibito a questa emergenza, con un migliaio di posti, nella Oranienburger Strasse 184. È quello che ha riferito all'ANSA una portavoce del senato cittadino, che ricorda che nell'ex città divisa sono 22 mila i profughi che vivono da ben prima della crisi ucraina in 380 alloggi comunali. Mentre all'Hauptbahnof, la stazione centrale, decine di volontari orientano gli ucraini dopo il viaggio, che qui trovano coperte, indumenti, medicinali, e l'approvvigionamento necessario per i bambini, anche molto piccoli, la sindaca di Berlino ha già annunciato qualche giorno fa di attendere 20 mila profughi, e ha avvertito le altre regioni: serve un coordinamento fra Laender, perché la capitale, da sola, non potrà farcela. A scendere per strada per la pace, sono stati oggi circa diecimila scolari e studenti berlinesi, che hanno manifestato sulla spinta di Fridays for future.