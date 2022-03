Paesi Consiglio Artico boicottano Mosca,salta vertice maggio

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - "Alla luce delle flagranti violazione commesse dalla Russia, i nostri rappresentanti non si recheranno in Russia per le riunioni del Consiglio Artico".

Questa la comunicazione ufficiale diramata dai ministeri degli Esteri di Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti per annunciare che per la prima volta dal 1996, anno di fondazione dell'organo per la cooperazione nella regione artica, boicotteranno la sua seduta.

La Russia, che detiene la presidenza temporanea del Consiglio Artico fino al 2023 aveva infatti programmato un vertice nel mese di maggio nella città di Arkhangelsk, ma tutti gli altri membri del Consiglio hanno confermato che "i nostri Stati hanno temporaneamente sospeso la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio Artico e dei suoi organi sussidiari". Per l'inviato speciale Ue per l'Artico Michael Mann si è trattato di una scelta "necessaria". "L'unità internazionale è cruciale di fronte all'aggressione russa non provocata contro l'Ucraina", ha affermato via Twitter. (ANSA).