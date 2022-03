Gb: sciopero di metro Londra, forti disagi per chi si sposta

(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - E' un giorno di sciopero per la metropolitana di Londra, il secondo dall'inizio di questa settimana, e sta causando forti disagi a chi si sposta nella capitale britannica. I membri del sindacato ferroviario, marittimo e dei trasporti (Rmt) hanno incrociato le braccia per 24 ore in una disputa riguardante condizioni di lavoro e pensioni che ha portato alla sospensione completa o a una forte riduzione dei servizi sulle linee della Tube. Di fronte alle serrate, Transport for London (TfL) ha consigliato ai passeggeri di lavorare da casa o andare al lavoro in modo autonomo (a piedi o in bicicletta) ove possibile. Come accade in questi casi però, le stazioni comunque si affollano, in particolare per i tanti pendolari che arrivano nel centro di Londra dalle altre zone della capitale o dalla periferia, e che cercano un autobus o un taxi per raggiungere l'ufficio o altre destinazioni. Fra di loro molti protestano, e le loro testimonianze vengono raccolte dai media del Regno Unito. Come quella di Denise Williams, 46 anni, che ha definito il suo tragitto per raggiungere la madre in ospedale "un vero e proprio incubo". (ANSA).