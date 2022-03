Gb, Carlo guarito da Covid visita monumento contro antisemitismo

(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - Il principe Carlo, erede al trono britannico, ha presenziato oggi a una cerimonia in onore di Licoricia di Winchester, mercantessa ebrea protagonista dell'Inghilterra del tredicesimo secolo, linciata alla fine in un moto antisemita locale nel 1277.

Il principe di Galles ha scoperto una statua a lei dedicata nella cittadina inglese di Winchester, la cui inaugurazione era stata predisposta a febbraio, ma con il forfait del delfino 73enne della regina Elisabetta a causa di un contagio da Covid frattanto superato.

Descritta dallo storico Robert Stacey come "la più importante figura" della comunità ebraica medioevale d'oltre Manica, Licoricia si fece largo come donna intraprendente e facoltosa - una sorta di banchiera ante litteram, in grado di conquistare notevole influenza in anticipo sui tempi grazie al proprio censo e a una serie di matrimoni di rango - fino al punto di stabilire una relazione diretta con re Enrico III e con la sua corte. Ma neppure questo le valse a salvarsi la vita, quando venne presa di mira come capro espiatorio in un'esplosione di malcontento popolare. Il monumento che le restituisce giustizia mira a riconoscere i meriti che in vita seppe guadagnarsi di fronte alla comunità cittadina di Winchester, anche con gesti di filantropia. Oltre a esaltarla come un simbolo e un esempio pionieristico di successo sul fronte dei primi riconoscimenti storici di forme di diversità etnico-confessionale in seno alla società isolana, secondo quanto lo stesso Carlo ha sottolineato, denunciando al contempo ogni residuo di antisemitismo o razzismo. (ANSA).