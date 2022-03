Banca investimenti Asia sospende attività su Mosca e Minsk

(ANSA) - PECHINO, 03 MAR - A fronte della guerra in Ucraina, la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture (Aiib) "ha deciso che tutte le attività relative a Russia e Bielorussia sono sospese e in fase di revisione". In una nota, la banca lanciata dal presidente Xi Jinping "estende pensieri e solidarietà a tutte le persone colpite. I nostri cuori vanno a tutti coloro che stanno soffrendo". L'Aiib è un'organizzazione multilaterale nata da un trattato internazionale e "l'adesione al diritto internazionale" è al centro della sua istituzione".

Il multilateralismo è il miglior quadro per cooperare contro le "sfide comuni e sostenere lo sviluppo". (ANSA).