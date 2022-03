Qui Pechino, imbarazzo per gli studenti bloccati

Più di 3.000 cittadini cinesi sono stati evacuati in sicurezza dall'Ucraina nei Paesi vicini, mentre il ministero degli Esteri di Pechino e l'ambasciata a Kiev valutano i rischi, dispiegando i mezzi disponibili per aiutare i connazionali a partire. Mentre sale l'imbarazzo per gli studenti bloccati nelle aree più a rischio del Paese, in base ai commenti sui social media in mandarino. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, nel fornire gli aggiornamenti di una situazione critica, ha aggiunto che anche le rappresentanze diplomatiche cinesi nei Paesi confinanti con l'Ucraina si sono impegnate per aiutare l'evacuazione, coordinandosi con le autorità locali per facilitare l'ingresso degli evacuati cittadini cinesi, ringraziandole per il sostegno mostrato. La priorità delle operazioni interessano ora soprattutto gli studenti nelle regioni orientali dell'Ucraina, principalmente nelle città di Kharkiv e Sumy: una corsa contro il tempo visti i bombardamenti e gli scontri nelle due città che sta esercitando pressione su Pechino a causa delle richieste di aiuto sulle piattaforme social, tra cui quelle diventate virali dei 188 studenti nascosti nello scantinato del Kharkiv Aviation Institute. Circa 6.000 cinesi sono stati registrati in Ucraina per l'evacuazione, secondo l'ambasciata, molti dei quali sono partiti soli, ma con l'assistenza delle procedure di immigrazione. In Romania, intanto, sono più di 1.000 i cittadini cinesi arrivati, con l'ambasciata che ha inviato due team di lavoro ai due principali valichi di frontiera per dare assostenza. L'ambasciata cinese in Ucraina ha emesso un avviso nella notte, secondo cui il ministero della Difesa russo aveva emesso un comunicato in cui annunciava le vie di evacuazione sicure per i civili nelle città di Kiev, Mariupol e Kharkiv.