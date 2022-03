MEDIA, A KHARKIV È STATA COLPITA ANCHE L'UNIVERSITÀ

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - I massici bombardamenti di stamattina a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, hanno colpito edifici della polizia, dei servizi di sicurezza e anche l'Università nazionale Karazin. Lo riporta la Bbc sottolineando che i nuovi attacchi si sono verificati intorno alle 08.10 ora locale (le 7.10 in Italia), causando almeno quattro vittime. Le foto mostrano i vigili del fuoco che combattono gli incendi in un edificio universitario e in una stazione di polizia. Il sindaco della città, stamattina, ha detto che finora si sono registrate 21 vittime dall'inizio dei bombardamenti russi alla città. (ANSA).