India: ministra per le donne lancia corsi di autodifesa

(ANSA) - NEW DELHI, 02 MAR - Il governo indiano lancerà un programma per insegnare l'autodifesa alle ragazze: lo ha annunciato oggi la ministra alla condizione femminile e dell'infanzia Smriti Irani, nel presentare le iniziative di New Delhi in occasione della settimana della donna, in vista dell'8 marzo.

I corsi saranno offerti a tutte le adolescenti ospiti delle case famiglie del governo, alle ospiti degli Swadhar Grehs (i rifugi per donne in difficoltà), alle operatrici dei centri antiviolenza e alle vittime di aggressioni sessuali.

"Il programma intende offrire a decine di migliaia di indiane un pragmatico strumento di difesa, e mira ad aumentare l'autostima nelle donne di tutte le età che seguiranno i corsi", ha detto la Ministra.

I corsi si aggiungeranno a varie altre iniziative del governo, che mirano tutte a garantire alle indiane la sicurezza e la difesa dalle aggressioni sessuali, ancora frequentissime in India; tra le iniziative della Ministra, nuove linee telefoniche dedicate alle donne e Centri di prima assistenza per le vittime di aggressioni sessuali. (ANSA).