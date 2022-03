IL-PUNTO/Qui Pechino, sui media le accuse a Usa e Nato

I media statali cinesi cavalcano adesso una variegata serie di motivazioni per spiegare l'invasione della Russia a danno dell'Ucraina, mai a carico del Cremlino e sempre a causa di ragioni che spaziano dal "complotto degli Stati Uniti" al comportamento aggressivo di Usa-Nato e fino ad una condotta generale inaccettabile dell'Occidente.

Il Global Times, ad esempio, ha presentato un tweet con uno schemino di prove articolato e corredato di numeri a quantificare i benefici: gli Usa stanno beneficiando economicamente della crisi dell'Ucraina; l'export di gas naturale americano verso l'Europa è aumentato; il dollaro per la crisi si è rafforzato; i profitti per il complesso militare-industriale degli Stati Uniti sono in aumento; infine, il commercio Ue-Russia si è interrotto a causa delle sanzioni e quindi ora Bruxelles è più dipendente da Washington.

Per altro verso, invece, i media cinesi in lingua inglese sembrano fornire un resoconto dove compare la parola 'guerra', difficilmente non utilizzabile a corredo di immagini della distruzione causata dagli attacchi missilistici russi, dei feriti e dei militari armati. La cosa cruciale, tuttavia, è quanto questa rappresentazione sia alla fine veicolata anche in cinese sul fronte domestico, visto che quella in inglese è rivolta all'esterno. Virali sui social sono diventate le immagini della colonna lunga 60 km di carri armati russi e di altri veicoli diretta verso la capitale Kiev, insieme al filmato della grande torre televisiva colpita ieri e al personale dei servizi di emergenza ucraini che trasportano i corpi delle vittime uccise nel bombardamento dell'edificio del sede governativa di Kharkiv.

Intanto, a dimostrazione di un clima oggettivamente pesante, oggi su Twitter sono apparse le foto del grande pannello di solidarietà con i colori giallo e azzurro della bandiera ucraina appeso davanti all'ambasciata canadese: è stato imbrattato con una scritta di vernice rossa ('fuck Nato'), in uno dei punti più videosorvegliati di Pechino.