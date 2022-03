IL-PUNTO/ Qui Bruxelles, la crisi peserà sulla crescita

La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia avranno sicuramente un impatto sulla crescita dell'Ue ma "non faranno deragliare la ripresa". Questa la previsione formulata oggi dal commissario all'economia Paolo Gentiloni. Alla luce della situazione e delle crescenti incertezze, Bruxelles ritiene che però sia opportuno non applicare la regola draconiana sul ritmo di riduzione del debito (un ventesimo all'anno) nè nel 2022 nè nel 2023. Dalla Commissione europea sono anche arrivate oggi indicazioni sulla messa a punto di contromisure, nell'ambito di piani di emergenza, per fare fronte alle conseguenze della crisi ucraina sul fronte dell'energia e su quello dell'agricoltura. Allo studio, tra le varie ipotesi, il ricorso a una maggiore flessibilità per la concessione di aiuti di Stato e la costituzione di un fondo per compensare il caro energia che sta colpendo imprese e consumatori. Sul fronte diplomatico-militare non ha poi trovato riscontro in sede Nato l'ipotesi formulata da Kiev riguardo l'istituzione di una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina. Fonti dell'Alleanza Atlantica non hanno voluto commentare l'idea ma l'hanno sostanzialmente smentita sottolineando che a fare fede su questo tema sono le parole pronunciate solo ieri dal segretario generale Jens Stoltenberg: "La Nato non manderà i suoi aerei nello spazio aereo dell'Ucraina".