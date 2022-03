Gaffe di Biden, dice iraniani anziché ucraini

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Joe Biden scivola sull'Ucraina e confonde gli iraniani con gli ucraini. Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione al Congresso, il presidente americano ha detto che Putin non riuscirà a conquistare i cuori del popolo iraniano, mentre manifestava il suo sostegno alla nazione che da giorni sta cercando di resistere all'invasione da parte della Russia.

"Putin potrà circondare Kiev con i carri armati - sottolinea Biden - ma non conquisterà mai il cuore del popolo iraniano. Non riuscirà mai a spegnere l'amore per la libertà. Non riuscirà mai ad indebolire la risolutezza per il mondo libero".

La derisione sui social media per la gaffe del presidente non si è fatta attendere e i commenti si sono susseguiti a raffica.

"Putin non indebolirà mai il popolo 'iraniano? Qualcuno per favore dia a Joe Biden una cartina", ha scritto su Twitter il deputato repubblicano del Colorado Ken Buck. "Putin non conquisterà mai I cuori del popolo iraniano? Che sollievo", twitta invece la commentatrice conservatrice Ann Coulter.

Secondo quanto scrive Newsweek, il video della gaffe di Biden è diventato virale e ha avuto oltre un milione di visualizzazioni. (ANSA).