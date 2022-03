Borsa: l'Europa azzera le perdite, Milano sulla parità. Volano petrolio e gas

La Borsa di Milano è più nervosa rispetto alle altre Piazze europee. Il Ftse Mib che è arrivato a guadagnare mezzo punto ritraccia e oscilla sotto la parità (-0,05% a 24.354 punti). Le Borse europee che restano estremamente volatili, azzerano le perdite. Francoforte segna un +0,01%, Parigi un +0,12%. Londra un +0,5%.

In generale i listini sono volatili con lo sguardo ai negoziati tra Mosca e Kiev mentre il conflitto in Ucraina fa i conti con le vittime e le migliaia di profughi. Sul paniere principale si conferma l'evidenza di Prysmian (+6,3%) all'indomani dei conti, Pirelli (+3%) e Tenaris (+3,2%) . Tra i titoli sotto la lente Tim che dopo un avvio in calo, è piatta (+0,09%) nel giorno del cda su conti e piano. In recupero tra i bancari Unicredit (+0,94%) . Nell'energia Eni sale dell'1,1% mentre il petrolio, tanto il wti quanto il brent, viaggiano sotto i 110 dollari al barile. Sotto vendita A2a (-3,15%), Diasorin (-2,8%) e Terna (-1,61%).

Si allarga lo spread Btp Bund a 157 punti con il rendimento del decennale italiano sale all'1,53% e quello tedesco si porta allo 0,037% dopo che alla vigilia era passato in negativo (-0,07%). Gli investitori guardano alle spinte inflattive dopo che la Bundesbank ha segnalato che quest'anno l'inflazione tedesca potrebbe attestarsi in media sul 5% per il balzo dei prezzi dell'energia dovuti alla guerra in Ucraina Intanto l'indice dei prezzi al consumo nell'Eurozona a febbraio ha toccato un nuovo record del 5,8%, in aumento dal 5,1% di gennaio.



Più che sui mercati azionari e sugli obbligazionari le tensioni e i timori scatenati dalla guerra della Russia in Ucraina si riflettono sulle materie prime. In attesa della riunione dell'Opec+, cui aderisce anche la Russia, che nelle attese potrebbe confermare i 400.000 barili di produzione a giorno in più anche nel mese di aprile, a New York il Wti ha superato i 110 dollari al barile (un barile è pari 159 litri) ai massimi dal 2013 e ora è trattato a 109,3 dollari (+5,7%) e a Londra il Brent resta oltre tale soglia (+5,8% a 111 euro ).

A spingere i prezzi ha contribuito l'allarme sulla sicurezza della fornitura di energia a livello globale lanciato dall'International Energy Agency che ha parlato di situazione "molto seria".



Le sanzioni contro Mosca, dove la Borsa resta ancora chiusa mentre il rublo si indebolisce sul dollaro (servono 115,7 in cambio di un biglietto verde), fanno volare il gas europeo. Ad Amsterdam ha toccato un massimo a 194,7 euro per megawattora, ben oltre i livelli raggiunti lo scorso dicembre 173,9 euro, per poi ritornare sui livelli dell'apertura. Ora il contratto Ice Ttf, che rappresenta il benchmark del gas europeo, segna un rialzo del 25% a 152 euro. Restano sui mercati i timori di una chiusura dei rubinetti dalla Russia.



La guerra in un granaio d'Europa come è l'Ucraina spinge anche le quotazioni del frumento alla Borsa di Chicago oltre i 10 dollari (+7,6%) e volano ai massimi dal 2013 anche i future sul mais (+3%)