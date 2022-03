ANSA-IL-PUNTO/ Qui Bruxelles, l'Ue apre le porte ai rifugiati

L'Unione europea si attrezza per accogliere l'enorme flusso di profughi provenienti dall'Ucraina. "L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti quelli che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti", ha detto questa mattina la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

In quest'ottica la Commissione ha proposto formalmente oggi di attivare la direttiva del 2001 per la protezione temporanea, uno strumento che consente di dare assistenza immediata a chi fugge dalla guerra concedendo permessi di soggiorno, cure sanitarie e possibilità di lavorare. Una decisione è attesa per domani quando si riunirà a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Interno Ue.

Sul fronte sanzioni c'è invece da registrare il via libera dato al nuovo pacchetto contro la Bielorussia e la formalizzazione della lista delle sette banche russe che vengono escluse dal sistema di pagamenti internazionali Swift Nel pomeriggio si svolgeranno le riunioni virtuali dei ministri dell'Economia e dell'Agricoltura. I primi devono fare il punto sulle sanzioni economiche a Mosca e sul loro impatto sulla crescita. I secondi parleranno di aiuti alimentari ma anche dell'aumento delle materie prime agricole innescato dalla guerra in Ucraina.