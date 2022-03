++ Mosca, delegazione Kiev arriverà a colloqui domani mattina ++

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La delegazione ucraina arriverà nella località prevista per i colloqui con la Russia domani mattina.

Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, confermando che come luogo per i negoziati è stata scelta di comune accordo con Kiev l'area della foresta di Bialowieza, al confine tra Bielorussia e Polonia. Per lo spostamento, l'esercito russo ha fornito un corridoio di sicurezza alla delegazione ucraina, ha aggiunto, citato dalla Tass.

Dal canto suo, Kiev ha confermato che i suoi negoziatori sono partiti per raggiungere il luogo dell'incontro. (ANSA).