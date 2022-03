Qui Pechino, Kiev chiede la mediazione cinese

L'Ucraina sollecita la Cina per una soluzione all'invasione decisa dalla Russia, anzi "aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco", alla vigilia del secondo round di colloqui Kiev-Mosca. La telefonata tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e la controparte ucraina Dmytro Kuleba, la prima a livello ufficiale dallo scoppio della crisi, ha riservato anche la dichiarazione di merito che la Cina "deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili".



Kuleba, nel resoconto fatto da Pechino del colloquio "richiesto" da Kiev, ha introdotto la situazione del primo incontro negoziale ucraino-russo, affermando che porre fine alla guerra "è la massima priorità della parte ucraina" che è "aperta a trattare una soluzione" con "positività e sincerità". E nonostante gli intoppi e le difficoltà, "è disposta a continuare i negoziati".



Il messaggio veicolato alla Cina è chiaro: Kiev punta sul ruolo proattivo di Pechino che appena il 4 febbraio, nell'incontro tra gli scenari dei Giochi Olimpici tra Xi Jinping e Vladimir Putin, firmò la più grande dichiarazione congiunta di ampia portata con Mosca ("non ci sono limiti, non ci sono aree proibite per la cooperazione tra Cina e Russia") puntando a colpire l'ordine internazionale a guida Usa. Wang ha detto che la posizione della Cina "è aperta, trasparente e coerente.



Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all'attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica".

Inoltre, la Cina ha sempre creduto che "la sicurezza di un Paese non possa essere a scapito della sicurezza di altri Paesi e che la sicurezza regionale non può essere raggiunta espandendo i blocchi militari". A causa della "continua espansione dei combattimenti, la massima priorità è alleviare il più possibile la situazione sul campo, per evitare che il conflitto si intensifichi o addirittura sfugga al controllo, soprattutto per prevenire danni ai civili, le crisi umanitarie e per garantire un accesso sicuro e tempestivo agli aiuti umanitari". Parole e posizioni di principio già dette, ma la speranza di Kiev è che possano far breccia a Mosca.